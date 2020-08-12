Кабмін укотре переніс розгляд законопроекту з переліком заборонених до продажу держкомпаній

Кабінет міністрів на засіданні в середу вирішив перенести розгляд законопроекту з переліком заборонених до продажу держкомпаній за ініціативою міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми наразі на остаточному етапі розробки законопроекту, в якому буде визначено перелік об'єктів, які мають залишатися під контролем держави. Наша стратегія – залишити близько 300 підприємств із понад 3 тис. під контролем держави", - сказав під час засідання прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, до підприємств, які мають залишитися в управлінні держави, належать ті, що відповідають за національну безпеку, енергетику, а також пов'язані з соціально важливими процесами в суспільстві та природні монополії.

Згідно з текстом законопроекту, уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).

До списку повністю заборонених до приватизації об'єктів також пропонується внести ДП "Оператор ринку" і ДП "Гарантований покупець", створені Кабміном у 2019 році з метою забезпечення роботи нового ринку електричної енергії.