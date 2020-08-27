Уряд у 3,5 рази розширив список заборонених до приватизації держпідприємств

Кабінет міністрів у 3,5 рази розширив перелік заборонених до приватизації державних підприємств - до 659 об'єктів.

Відповідний законопроєкт Кабмін затвердив на засіданні 26 серпня із одноденним доопрацюванням, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що на засіданні 12 серпня уряд планував розглянути перелік з 188 об'єктів.

Урядовий законопроєкт поки що не зареєстрований у Верховній Раді.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 12 серпня вирішив перенести розгляд законопроекту з переліком заборонених до продажу держкомпаній за ініціативою міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що стратегія Кабміну - залишити приблизно 300 підприємств з більш ніж 3 тисяч під контролем держави.

Уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).