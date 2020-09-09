Новини 9 вересня: компенсація Суркісам, обвал акцій Tesla, розкриття даних інтернет-користувачів
Про компенсацію Суркісам. Верховний Суд задовольнив клопотання Приватбанку, зупинивши виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва про стягнення 350 мільйонів доларів з Приватбанку на користь братів Суркісів до закінчення касаційного провадження у справі.
Про інфляцію. У серпні 2020 року споживчі ціни знизились на 0,2% після зниження на 0,6% у липні, у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%.
Про обвал акцій Tesla. Акції Tesla Inc. у вівторок втратили в ціні 21,1% і перейшли до другого в поточному році "ведмежого" тренду. Денне падіння котирувань стало рекордним для компанії.
Про розкриття даних інтернет-користувачів. У Верховній Раді хочуть зобов’язати провайдерів розкривати дані про діяльність користувача в інтернеті.
Про колекторів. У НБУ розповіли про те, як захиститися від погроз чи нав'язливих дзвінків колекторів.
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