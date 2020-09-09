Акції Tesla у вівторок обвалилися на рекордні 21%

Акції Tesla Inc. у вівторок втратили в ціні 21,1% і перейшли до другого в поточному році "ведмежого" тренду. Денне падіння котирувань стало рекордним для компанії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на CBNC.

Папери виробника електромобілів подешевшали на 33,7% з моменту досягнення рекорду минулого тижня після проведення спліта з розрахунку 5:1, відзначає MarketWatch.

Розпродаж акцій Tesla почався після того, як компанія оголосила про додаткову емісію на суму $5 млрд, а її другий найбільший акціонер Baillie Gifford & Co. скоротив свою частку.

Папери компанії увійшли в фазу корекції всього через два дні після досягнення рекордного рівня.

Крім цього, акції Tesla несподівано не ввійшли в розрахунок індексу S&P 500.

CNBC

"Незрозуміло, чому Tesla не була включена в останній цикл ребалансування, але ми вважаємо, що в результаті акції компанії увійдуть в S& P500", - зазначив аналітик Baird Бен Калло.

Незважаючи на недавнє падіння, капіталізація Tesla з початку року зросла майже в чотири рази, в той час як Nasdaq додав 21%, а S&P 500 - 3,1%.

Ринкова вартість компанії (близько $ 308 млрд) перевищує капіталізацію General Motors Co. ($ 46,3 млрд) і Ford Motor Co. ($ 27,5 млрд).

Минулого разу акції Tesla перейшли до "ведмежого" тренду 27 лютого, втративши в ціні 26% в порівнянні з рекордом, зафіксованим 19 лютого.

Котирування компанії досягли нижньої точки 18 березня, впавши на 60,6% відносно рекордного показника. Ціна акцій компанії оновила рекорд 8 червня - через 70 днів після початку "ведмежого" тренда.

У попередній раз "ведмежий" тренд для акцій Tesla почався в листопаді 2017 року, коли вони впали в ціні на 22,3% в порівнянні з рекордом, досягнутим 18 вересня того ж року. Після цього папери Tesla оновили рекорд лише 18 грудня 2019 року.