НБУ пояснив, як захиститися від погроз чи нав'язливих дзвінків колекторів

У липні Національний банк отримав 535 скарг громадян на дії колекторів — це майже третина від усіх отриманих за місяць скарг на дії небанківських фінустанов, НБУ розповіли про те, як захиститися від погроз чи нав 'язливих дзвінків колекторів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Дві головні проблеми, з якими стикаються клієнти: колектори телефонують боржнику з погрозами та колектори контактують із родичами чи сусідами боржника, які не мають жодного стосунку до кредиту. Тому громадяни звертаються до Національного банку з проханнями роз'яснити, чи законно діють колектори та як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків", - йдеться у повідомленні.

"Якщо ви особисто не давали дозвіл на використання вашого телефону, фінансова компанія та колектори порушують законодавство.

Якщо вам надходять дзвінки чи листи стосовно кредиту, який ви не брали та за яким не виступали поручителем, можна говорити про порушення Закону України "Про захист персональних даних". Номер телефону людини та її домашня адреса - це конфіденційні дані. Фінансова компанія та колектор не мають права на їх обробку без згоди власника", - додали у НБУ.

Зазначається, що якщо колектор погрожує, він також порушує законодавство.

Погрози, цілодобові дзвінки боржнику та членам родини, використання лайливих слів у повідомленнях, розповсюдження образливих фотоколажів тощо - це порушення низки статей Конституції України (статті 3, 21, 22 та 32), Цивільного кодексу України (статті 3, 291, 301, 302 та 308), Кримінального кодексу України (стаття 182).

"Якщо колектор погрожує примусово стягнути борг - це обман. Лише органи Державної виконавчої служби та приватні виконавці мають законодавчі підстави примусово стягувати заборгованість, дотримуючись офіційних процедур. Колекторські компанії можуть лише інформувати боржника чи поручителя про наявність боргу", - підкреслюють в НБУ.

Що робити в таких ситуаціях?

Потрібно дізнатися назву колекторської компанії, представники якої телефонують.

"Якщо кредит жодним чином вас не стосується, варто пояснити ситуацію та попросити припинити дзвінки. Якщо вам продовжують телефонувати щодо кредиту, який вас не стосується, зверніться з письмовою скаргою до керівництва колекторської компанії, а також до контакт-центру НБУ за телефоном 0 800 505 240.

Також варто звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини або до суду. Адже саме вони контролюють дотримання законодавства про захист персональних даних. По-третє, якщо колектори погрожують, потрібно обов’язково звернутися до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Як Національний банк планує врегулювати роботу колекторів?

Зазначається, що НБУ долучився до розроблення законопроєкту, над яким працює профільний комітет Верховної Ради, який має чітко визначити правила роботи колекторів, заборонити неетичну поведінку та встановити санкції за порушення.

Серед головних змін, що пропонуються:

банки та фінансові компанії ще на етапі підписання договору повинні попереджати клієнта про залучення колектора у випадку прострочення за кредитом;

колектори будуть зобов’язані дотримуватися вимог етичної поведінки;

Національний банк вестиме реєстр колекторів;

банки та фінансові компанії контролюватимуть поведінку залучених ними колекторів, а також зобов’язуватимуться повідомляти НБУ про укладені угоди з колекторами.

Економічна правда