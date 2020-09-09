Кабмін планує до жовтня прийняти постанову про локалізацію в закупівлях

Кабмін може у вересні 2020 року схвалити постанову про запровадження механізму підвищення ступеня локалізації в держзакупівлях із застосуванням обов'язкового критерію локалізації виробництва в машинобудуванні.

Про це йдеться у проєкті плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік, який винесено на засідання Кабміну 9 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що відповідна завдання ставиться Мінекономіки і Мінстратегпрому.

У проєті плану дій Кабміну до жовтня цього року Мінекономіки і Мінстратегпрому ставиться завдання на виконання положень закону про держзакупівлі затвердити приблизну методику визначення життєвого циклу товару для розширення ефективної участі українських підприємств у держзакупівлях.

Нагадуємо:

Міністерство економіки пропонує додати у систему Prozorro критерій "локалізація" для товарів, які мають щонайменше 35% українських компонентів. Такий товар отримує нецінову частину оцінку у розмірі 30% від загальної.

"Трансперенсі Інтернешнл Україна" та низка громадських організацій закликали Кабмін не підтримувати проєкт постанови Мінекономіки про запровадження нецінового критетрію локалізації в закупівлях машинобудування.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3739, який, зокрема, передбачає виділення 4 основних підгалузей машинобудування, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%.

Ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов розкритикував законопроєкт №3739 про локалізацію галузей машинобудування та введення локалізації як кваліфікаційного критерією для участі в закупівлі.

Законопроєкт №3739 про зміну правил державних закупівель продукції машинобудування, що має надає преференції продукції з локалізованим виробництвом, не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, а також іншим зобов’язанням України та потребує змін, заявляв прем'єр Денис Шмигаль.