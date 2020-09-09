Кабмін планує приватизацію ОПЗ, ОГХК і "Президент-готелю" до кінця року

У проєкті плану дій уряду на 2020 рік передбачається приватизація до кінця року АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ПАТ "Одеський припортовий завод", ДП ​​"Завод "Електроважмаш", вугільної компанії "Краснолиманська" та ПрАТ "Президент-готель".

Про це йдеться у проєкті плану дій уряду на 2020 рік, який винесено на засідання Кабміну 9 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до проєкту плану дій, ставиться завдання Фонду держмайна завершити приватизацію перерахованих об'єктів не пізніше грудня 2020 року.

Як обгрунтування для таких дій названі укази президента, прийняті у вересні і листопаді минулого року.

Також у проєкті плану дій уряду передбачене затвердження для 15 найбільших держкомпаній політики власності, індивідуального плану заходів з корпоративного управління, ключових показників діяльності наглядової ради.

Йдеться, зокрема, про "Нафтогаз", "Укроборонпром", "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Укрзалізницю", "Укрпошту", аеропорт "Бориспіль".

"У переліку також Адміністрація морських портів України, НЕК "Укренерго", Державна продовольчо-зернова корпорація України, "Аграрний фонд", поліграфкомбінат "Україна", "Украерорух", ДАК "Автомобільні дороги України" та "Оператор ГТС України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів у 3,5 рази розширив перелік заборонених до приватизації державних підприємств - до 659 об'єктів.

Кабінет міністрів на засіданні 12 серпня вирішив перенести розгляд законопроекту з переліком заборонених до продажу держкомпаній за ініціативою міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що стратегія Кабміну - залишити приблизно 300 підприємств з більш ніж 3 тисяч під контролем держави.

Уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).