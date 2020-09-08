Новини 8 вересня: новий голова Укроборонпрому, експорт горілки, боргова криза на ринку газу

Про боргову кризу на ринку газу. Заборгованість розміром у 100 млрд грн між учасниками ринку природного газу набула критичного значення і потребує врегулювання з боку держави, кажуть представники бізнесу.

Про нового голову Укроборонпрому. У найближчі дні посаду голови "Укроборонпрому" залишить Айварас Абромавичус, замість нього призначать завідувача відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу Офісу президента і нардепа 3-го скликання від партії Наталії Вітренко Сергія Тихонова.

Про Борщагівський фармзавод. Апеляційний суд визнав незаконним продаж акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу фірмі "Дарниця" екснардепа Гліба Загорія.

Про експорт горілки. За півроку Україна поставила на зовнішні ринки горілки на 19 млн доларів, а імпортувала на 7,3 млн. дол. Найбільше української горілки п’ють поляки.

Про "Мотор Січ". Skyrizon, дочірня компанія китайської Beijing Xinwei Technology Group, та група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського найближчим часом подадуть нову заявку в АМКУ на купівлю ПАТ "Мотор Січ".

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"Мотор Січ" як каталізатор: коли Україна буде контролювати іноземні інвестиції

Кейс з покупкою запорізького підприємства показав слабкі місця України в законодавстві. Що необхідно зробити для дієвого контролю іноземних інвестицій, захисту національних інтересів та уникнення тиску на бізнес та інвесторів – з іншої сторони.