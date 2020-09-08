Суд забрав Борщагівській фармзавод у екснардепа Загорія

Апеляційний суд визнав незаконним продаж акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу фірмі "Дарниця" екснардепа Гліба Загорія.

Про це повідомила "Ліга антитрасту" з посиланням на рішення суду від 25 серпня.

Зазначається, що Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", скасував рішення Госпсуду міста Києва від 04.11.2019 та прийняв нове рішення, яким повністю задовольнив первісний позов заводу, та відмовив у задоволенні зустрічного позову ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Зокрема, апеляційний суд визнав недійсними:

результати біржових торгів з продажу акцій на аукціоні у процесі приватизації щодо визнання переможцем ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" з ціною 171, 84 млн. грн.;

біржовий контракт №185321 на купівлю-продаж акцій від 20.03.2015, укладений між Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Підставою для прийняття такого рішення були порушення порядку проведення біржових торгів.

Зокрема, йдеться про:

незаконне включення акцій до переліку об’єктів категорії "Е" з підстав того, що завод не заснований на змішаній формі власності, а утворений внаслідок приватизації;

порушення порядку публікації інформації про конкурс (у виданні "Хрещатик", замість "Віснику приватизації");

невідповідність висновку про вартість пакету акцій вимогам законодавства, у зв’язку з втратою ним чинності та його невідповідністю встановленим законодавством вимогам;

затвердження висновку про оцінку та продовження його дії неповноважною особою – заступником керівника департаменту, а не самим керівником.

"При цьому невчасне звернення "Дарниці" до Антимонопольного комітету за дозволом на придбання, порушення таким чином конкурентного законодавства, надання недостовірної інформації Комітету або загроза монополізації ринку не зазначені в рішенні апеляції як підстави для скасування результатів торгів", - йдеться у повідомленні.

"Рішення суду вже набрало законної сили. Однак компанія "Дарниця", КМДА та Київська міська рада можуть оскаржити його до Верховного суду. І суд за клопотанням скаржників та за наявності законних підстав, може зупинити дію рішення на час касаційного розгляду", - додали у "Лізі антитрасту".

До цього Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод намагався в судовому порядку скасувати рішення Антимонопольного комітету про надання дозволу компанії "Дарниця" на купівлю 25,95% акцій заводу. Суди двох інстанції стали на сторону АМКУ та відмовили у задоволенні позову з процесуальних підстав.

ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" належить екс-нардепу Глібу Загорію, який до 2019 року входив до президентської фракції Блоку Петра Порошенка.

Економічна правда