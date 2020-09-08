Україна продає горілки вдвічі більше, ніж купує: хто найбільше експортує українське

За півроку Україна поставила на зовнішні ринки горілки на 19 млн доларів, а імпортувала на 7,3 млн. дол.

Про це свідчать дані Держстатистики, пише agronews.ua.

Найбільше української горілки п’ють поляки. Так, до Польщі з України експортують горілки на 2,2 млн доларів.

Далі у списку – Казахстан (1,6 млн доларів) і США (1,5 млн доларів). До ОАЕ Україна поставила горілки на 1,2 млн доларів, до Естонії на 745 тис. доларів, у Грузію на 721 тис. доларів, до Азербайджану на 558 тис. доларів.

Імпорт горілки Україною протягом звітного періоду натомість склав 7,3 млн доларів.