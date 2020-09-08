Боргова криза на ринку природного газу України вже сягнула 100 мільярдів - ЄБА

Заборгованість розміром у 100 млрд грн між учасниками ринку природного газу набула критичного значення і потребує врегулювання з боку держави.

Про це йшлося під час відкритої зустрічі Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації.

Учасники зустрічі підтвердили факт наявності таких значних об’ємів заборгованості і зійшлись на тому, що питання має бути врегульоване якнайшвидше та у консенсусний спосіб.

У ЄБА підкреслюють, що мова не йде про поточні борги населення, а про борги, які ніколи не виставлялись до сплати населенню та утворились між учасниками ринку через вади державного регулювання минулих періодів.

У асоціації навели основні причини, що призвели до накопичення боргів на газовому ринку:

Прорахунки у державних рішеннях минулих років, зокрема встановлення необґрунтованих норм споживання газу та заборона виставляти споживачам рахунки за обсяги газу, приведені до стандартних умов;

Економічно необґрунтовані тарифи для виробників тепла для населення, які не покривають витрат на його виробництво;

Економічно необґрунтовані тарифи для операторів ГРМ.

Як повідомили народні депутати України Олексій Кучеренко та Сергій Нагорняк, найближчим часом це питання буде розглянуто Комітетом ВРУ з питань енергетики та ЖКГ.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, спрямовані на вирішення проблеми поточної заборгованості та забезпечення фінансової стабільності ринку – № 3800 та 3800-1, а також №3896, який покликаний врегулювати податкові аспекти.