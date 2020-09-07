Новини 7 вересня: визнання кіберспорту, корупція на "Борисполі", Микитась

Про гарантовану суму вкладу. Рада з фінансової стабільності на засіданні 2 вересня підтримала підвищення суми гарантії вкладів із 200 до 600 тисяч гривень.

Про "Бориспіль". НАБУ та САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном міжнародного аеропорту "Бориспіль", що призвела до 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.

Про Микитася. Антимонопольний комітет програв у всіх трьох судових інстанціях компаніям Максима Микитася щодо змови під час закупівлі робіт з будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України вартістю 2,57 млрд грн.

Про Мінпромполітики. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості надало список пріорітетних питань у сфері інтеграції України до ЄС.

Про кіберспорт. Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні - таке рішення прийняли 7 вересня на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні.

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Курс на протекціонізм: чи може локалізація врятувати українських виробників

Ухвалений у першому читанні Верховною Радою законопроєкт про локалізацію в держзакупівлях здійняв хвилю дискусій щодо доцільності підтримки національної промисловості. Чи насправді подібні кроки можуть бути корисними для економіки країни?