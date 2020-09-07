"Антимонопольники" програли Микитасю всі трі суди у справі про змову на будівництві інституту Амосова

Антимонопольний комітет програв у всіх трьох судових інстанціях компаніям Максима Микитася щодо змови під час закупівлі робіт з будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України вартістю 2,57 млрд грн.

Про це повідомляє ГО Ліга Антитрасту з посиланням на рішення суду.

5 серпня 2020 року Верховний суд фактично підтвердив правомірність рішень першої та апеляційної інстанції, якими було визнано недійсним рішення Антимонопольного комітету про накладення штрафу на ТОВ "Північно-український будівельний альянс" за змову з ТОВ "Спецбуд-плюс".

У травні 2019 року Тимчасова адмінколегія АМКУ оштрафувала ці дві фірми на 56,16 млн грн. та 63,19 млн грн. відповідно. Серед іншого змову АМКУ доводив наступним:

обидві компанії входять до однієї корпорації "Укрбуд";

надання однією компанією іншій поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

виконання робіт для одних і тих самих генпідрядників, які є членами "Укрбуд";

компанії фактично знаходились та здійснювали господарську діяльність за однією адресою;

спільні телефони;

наявність спільних працівників;

входження компаніями в систему "Клієнт-Банка" з метою керування своїми банківськими рахунками з однакових IP-адрес та в один і той самий час;

надані у складі тендерної пропозиції банківські гарантії, видані одним банком та в один день.

"Північно-український будівельний альянс" оскаржив зазначене рішення до Господарського суду м. Києва і отримав рішення на свою користь.

У травні 2020 року його підтвердив Північний апеляційний госпсуд.

У серпні Верховний суд навіть не став розглядати касацію АМКУ по суті.

"Суд скористався тою самою процесуальною помилкою, яку допустив Комітет і під час касаційного скарження рішення про скасування вердикту відомства по змові на харчових тендерах Міноборони.

АМКУ, подаючи касаційну скаргу, не врахував зміни до процесуального законодавства та послався на підставу оскарження, що не може бути застосована до подібних випадків", - повідомляють у "Лізі антитрасту".

У ГО також очікують аналогічне рішення для компанії ТОВ "Спецбуд-Плюс".

" На сьогодні перебуває на стадії судового оскарження ще одна справа по змові вищевказаних компаній на тендері щодо будівництва "стомленого" Шулявського мосту. У випадку скасування і цього рішення комітету, компанії зможуть і далі брати участь в державних тендерах", - резюмують у організації.

Нагадуємо:

Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".

4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.

22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень. 25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.

20 січня 2020 року Микитася зняли з рейсупри спробі вильоту з України.

У травні судді Апеляційної палати Антикорсуду призначили екснардепу, колишньому президенту "Укрбуду" Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді варти з альтернативою застави у 100 млн грн.