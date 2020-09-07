Мінпромполітики хоче змінити Угоду про Асоціацію з ЄС

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості надало список пріорітетних питань у сфері інтеграції України до ЄС.

Про це йдеться у листі відомства до віце-прем’єр-міністра з питань євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Мінстратегпром пропонує скасувати мито у розмірі 60,5 євро за тонну на постачання до країн ЄС гарячекатаних рулонів українського виробництва, яке діє з 2017-го року, та за словами відомства, унеможливлює поставки цього товару МК "Запоріжсталь" та МК ім.Ілліча.

Також відомство пропонує підвищити для України квоти для 14 груп металопродукцій, що експортується до ЄС (після вичерпання яких застосовується 25% мито).

Також пропонується поновити Контактну групу по сталі Україна-ЄС, яка "досить ефективно діяла" у 1997-2013 роках.

Окремо, Міністерство просить відстрочити імплементацію законодавства ЄС в українське, зокрема у частині захисту довкілля.

"Директиви ЄС щодо відповідності вимогам по викидам в повітря потребує близько 185 мільйонів доларів інвестицій у модернізацію підприємств скляної галузі", - йдеться у листі. Зазначається, що значно більше грошей (мільярди) потребуватиме модернізація хімічної, гірничнорудної та металургійної галузей, що "для частини заводів означатиме припинення діяльності".

Зокрема у відомстві звертають увагу на зміни умов Угоди про асоціацію щодо доповнення глави "Доступ до товарів" питанням двостороннього доступу на ринок авто, що були у використанні. Також Мінстратегпром просять додати пункт щодо можливості сторін обмежувати імпорт за певними категоріями (наприклад, ліс-кругляк або миеталобрухт).

Мінстратегпром хоче змінити Угоду про Асоціацію (PDF)

Мінстратегпром хоче змінити Угоду про Асоціацію (Text) ​

Зазначається, що список питань є попереднім і буде допрацьовуватися разом із бізнес-асоціаціями.