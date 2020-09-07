Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні
Кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні - таке рішення прийняли 7 вересня на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні.
Про це у Facebook повідомив заступник міністра цифрофої трансформації Олександр Борняков.
"Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців.
До того ж в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці. Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу", - написав заступник міністра.
"Сподіваюсь, що кіберспорт в Україні сьогодні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки нашої країни. Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи", - додав він.
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Економічна правда
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