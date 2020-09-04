Новини 4 вересня: ПДР для електросамокатів, падіння Apple, найкраще місто для бізнесу

Про електросамокати. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №3023, який, зокрема, передбачає виведення користувачів персонального легкого електротранспорту у нову категорію учасників дорожнього руху.

Про Apple. Капіталізація Apple Inc. за підсумками торгів 3 вересня впала на 8%, що означає втрату майже 180 мільярдів доларів

Про місто. Івано-Франківськ зайняв перше місце в рейтингу кращих міст для ведення бізнесу в Україні за версією Forbes Україна.

Про НБУ. Рада НБУ призначила керівника напряму з юридичної координації діяльності Приватбанку Ярослава Матузку заступником голови Нацбанку.

Про компенсацію Суркісам. Державний Приватбанк не створював додаткові резерви щодо судової суперечки з компаніями братів Суркісів, тому примусове стягнення 350 мільйонів доларів призведе до зменшення капіталу банку

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Нацбанк не змінив облікову ставку попри відсутність прогресу з МВФ: як це вплине на економіку

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% річних. Чи не є рішення регулятора занадто оптимістичним, і як це може вплинути на фінансову стійкість країни.