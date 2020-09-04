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Apple продемонструвала рекордне денне падіння в історії ринку США

П'ятниця, 4 вересня 2020, 09:50
 

Капіталізація Apple Inc. за підсумками торгів 3 вересня впала на 8%, що означає втрату майже 180 мільярдів доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це рекордне денне зниження вартості для будь-якої компанії в історії американського ринку. Проте капіталізація Apple як і раніше істотно перевищує 2 трлн доларів.

Без урахування поточного року попередній антирекорд був встановлений Facebook, ринкова вартість якого в червні 2018 року за одну сесію скоротилася на 119 млрд доларів (акції подешевшали на 19%) через негативні прогнози фінансових показників на тлі скандалу з Cambridge Analytica.

Крім того, кілька днів в березні 2020 року денне падіння капіталізації Apple і Microsoft Corp. перевищувало 150 млрд доларів.

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Apple ринки США

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