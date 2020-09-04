Forbes обрав найкраще українське місто для бізнесу - це не Київ

Івано-Франківськ зайняв перше місце в рейтингу кращих міст для ведення бізнесу в Україні за версією Forbes Україна.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на друковану версію видання.

Рейтинг опублікований у вересневому випуску журналу.

Як відзначають автори рейтингу, він складений для того, щоб визначити перспективні напрямки розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Оцінювалася привабливість для бізнесу міст з населенням від 90 000 чоловік.

Івано-Франківськ набрав 720 балів за 10 критеріями: прозорість міської влади - 69 балів, ділова активність - 70 балів, рейтинг Doing Business - 88 балів, купівельна спроможність - 51 бал, транспортне сполучення - 36 балів, безпека - 80 балів, освіта - 69 балів, сприйняття міста жителями - 86 балів, міграційна привабливість - 85 балів, екологічна ситуація - 86 балів з 100.

У топ-10 увійшли Вінниця, Львів, Київ, Тернопіль, Ужгород, Дніпро, Хмельницький, Одеса та Харків.