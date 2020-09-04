Компенсацію Суркісам доведеться "витягнути" з капіталу Приватбанку - член наглядової ради

Колаж видання Український капітал

Державний Приватбанк не створював додаткові резерви щодо судової суперечки з компаніями братів Суркісів, тому примусове стягнення 350 мільйонів доларів призведе до зменшення капіталу банку.

Про це написав заступник голови наглядової ради Приватбанку Артем Шевальов на своїй сторінці в Facebook.

"Це списання за неіснуючими депозитними договорами, відповідно ніяких резервів бути не може, це прямий "мінус" 10 млрд грн в капітал", - заявив Шевальов.

Він вважає, що примусове списання не позначиться на поточному фінансовому стані банку, але скоротить можливість кредитування, прибуток і відповідно, дивіденди, які Приватбанк заплатить до держбюджету в наступному році.

Нагадуємо:

Печерський районний суд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного ПриватБанку на користь останніх 164,5 мільйона доларів.

Також Печерський райсуд Києва 2 вересня повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їх депозити, розміщені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії.

Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить 347,374 млн доларів (з них близько 102 млн доларів - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).

Як повідомляв голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл і Міністерство фінансів, відповідачі планують подавати апеляційну скаргу на відповідне рішення суду.

Згідно з позицією ПриватБанку, відповідні договори офшорів Суркісів на сьогодні вважаються виконаними, оскільки в 2016 році при проведенні націоналізації вони були обмінені на акції додаткової емісії.

В кінці 2016 року під час націоналізації ПриватБанку кошти, розміщені сім'єю Суркісів і їх компаніями на депозитних рахунках Приватбанку і його філій, потрапили під процедуру bail-in, оскільки Суркіси були визнані пов'язаними з ПриватБанком особами.

Детальніше читайте у статтях: Справа Приватбанку: Зв'язок Суркісів з Коломойським, який не помічають судді

Ключові судові справи щодо Приватбанку