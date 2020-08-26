"Київміськбуд" здійснить аудит із добудови об'єктів "Аркади" та запропонує інвесторам варіанти - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко доручив ХК "Київміськбуд" здійснити аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" Фонду фінансування будівництва (ФФБ) під управлінням банку "Аркада" з метою завершення будівництва об'єктів.

Про це він повідомив під час прес-конференції передає Інтерфакс-Україна.

"Підприємство "Київміськбуд" здійснить аудит із добудови житлових комплексів. За його результатами інвесторам буде запропоновано алгоритм завершення будівництва житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах". Я вже дав відповідне доручення і сподіваюся, за декілька місяців ми отримаємо детальнішу інформацію про це", - повідомив мер Києва.

Він підкреслив, що попередні терміни завершення об'єктів будуть відомі після проведення аудиту.

Мер також додав, що фінансовий стан "Київміськбуду" дозволяє компанії займатися питанням вирішення проблем недобудов Укрбуду і "Аркади".

За даними на сайті керуючого інвестиціями в будівництві житлового масиву банку "Аркада", ЖМ "патріотики на озерах" є географічним продовженням "Патріотики". Масив зводиться між озерами Тягло і Небреж.

Проект "патріотики на озерах" включає 43 житлових будинки висотою 26-27 поверхів, лікарню, три школи, дитсадки (три окремо розташованих і три прибудованих), два ТЦ і додаткову інфраструктуру.

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Нагадуємо:

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у банку "Аркада" та розпочав процедуру виведення банку з ринку.

Раніше в 2019 році інвестори столичних ЖК "Патріотики" і "Еврика" звернулися до президента України Володимиру Зеленському з вимогою втрутитися в ситуацію із зупинкою будівництва об'єктів і заявили про намір провести акцію самозаселення.