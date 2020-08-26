Фонд гарантування розпочав процедуру виведення банку "Аркада" з ринку

Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у банку "Аркада" та розпочав процедуру виведення банку з ринку.

Про це йдеться у прес-релізі Фонду.

Зазначається, що тимчасову адміністрацію запровадили строком на один місяць з 26 серпня до 25 вересня 2020 року (включно).

"Уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації призначено начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Штогріну Ірину Вікторівну.

З дня введення тимчасової адміністрації Фонд набув усі повноваження органів управління та органів контролю банку і розпочав здійснювати заходи для забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна, захисту інтересів вкладників і кредиторів банку", - йдеться у повідомленні.

У Фонді додали, що, за попередніми даними, понад 90% вкладників АТ АКБ "АРКАДА", на яких поширюються гарантії Фонду, мають вклади у межах гарантованої суми (200 тис грн), тобто отримають свої вклади повністю, на загальну суму 188,5 млн грн.

"Для отримання коштів у межах гарантованої суми вкладникам не потрібно подавати до Фонду заяви чи будь-які додаткові документи, оскільки реєстри для виплат будуть сформовані на основі електронної бази даних про вкладників АТ АКБ "АРКАДА". Інформація про час та порядок виплат за вищезазначеними договорами буде повідомлена додатково на сайті Фонду, на веб-сайті АТ АКБ "АРКАДА" — https://arkada.ua/, у відділеннях банку та у соціальних мережах", - пояснили у ФГВФО.

Зазначається, що під час дії тимчасової адміністрації буде розроблено план врегулювання і визначено найбільш ефективний спосіб виведення АТ АКБ "АРКАДА" з ринку. Конкурс на залучення інвестора оголосять найближчим часом на вебсайті Фонду.

Нагадаємо:

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

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Економічна правда