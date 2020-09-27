Новини вихідних: банкрутство "Київенерго" та ОВДП для погашення "зелених" боргів

Про "Київенерго". Господарський суд Донецької області визнав банкрутом АТ "Київенерго", що належить олігарху Рінату Ахметову та почав ліквідаційну процедуру.

Про автомобільну галузь. Президент Володимир Зеленський запропонував представникам автопрому спільно з Мінінфраструктури та Мінекономіки розробити стратегію розвитку автомобільної галузі.

Про заяву Борреля. Європейський союз вирішив прибрати зі статті Високого представника з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля фразу про те що Україна не має сприймати ЄС як "банкомат".

Про ОВДП. Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярдів, щоб в четвертому кварталі 2020 року погасити борг перед виробниками "зеленої" енергетики.

Про УЗ. Східний апеляційний суд залишив в силі рішення Господарського суду Донецької області про зобов'язання "Укрзалізниці", як правонаступника "Донецької залізниці", сплатити борг в 68 млн дол Сбєрбанку.