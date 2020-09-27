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Укрзалізниця програла апеляцію по боргу Сбєрбанку

Неділя, 27 вересня 2020, 14:33
 

Східний апеляційний суд залишив в силі рішення Господарського суду Донецької області про зобов'язання "Укрзалізниці", як правонаступника "Донецької залізниці", сплатити борг в 68 млн дол Сбєрбанку.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Укрзалізниця" залишити без задоволення. Рішення Господарського суду Донецької області від 27 липня 2020 року справі №910/22858/17 залишити без змін", - зазначено в тексті постанови від 17 вересня, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" вважає, що рішення Великої палати Верховного суду про правонаступництво УЗ за боргами державних підприємств залізничної галузі, зокрема ДП "Донецька залізниця", загрожує національній безпеці і економіці України.

За даними УЗ, зараз на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей знаходиться більше 20 тис. Вантажних вагонів "Укрзалізниці", майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів і більше 300 локомотивів.

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