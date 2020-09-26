Зеленський запропонував розробити стратегію розвитку автомобільної галузі
Президент Володимир Зеленський запропонував представникам автопрому спільно з Мінінфраструктури та Мінекономіки розробити стратегію розвитку автомобільної галузі.
Про це він сказав під час ознайомлення з роботою ПрАТ "Єврокар", передає прес-служба ОП.
"Ви з міністрами економіки, інфраструктури, зі своїми колегами, яких вважаєте професіоналами, напрацюєте пункти плану", - звернувся Президент до представників автопрому та зауважив, що чекатиме на презентацію.
На його думку, наша країна може стати одним з лідерів з виробництва автомобілів світових брендів.
Глава держави зазначив, що Україна повинна мати власне виробництво та промисловість і не будувати економіку виключно на торгівлі чи аграрному секторі.
"Промисловість будемо підтримувати. А от щодо форм такої підтримки треба дуже уважно подумати, підійти до цього питання максимально раціонально", – зазначив Володимир Зеленський.
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