Суд визнав "Київенерго" Ахметова банкрутом

Господарський суд Донецької області визнав банкрутом АТ "Київенерго", що належить олігарху Рінату Ахметову та почав ліквідаційну процедуру.

Про це повідомляє finbalance.

2 серпня суд включив у реєстр вимог кредиторів у т.ч. вимоги "Київгазу" (286,7 млн грн), "Нафтогазу" (162,4 млн грн), "Укртрансгазу" (674,8 млн грн), "Київводоканалу" (73 млн грн), ТОВ "Техпремпоставка" (1,1 млрд грн) тощо.

Ініціатором процедури банкрутства АТ "К.Енерго" - ПрАТ" є Науково-виробнича компанія "Гірничі машини".

Видання повідомляє, що у держреєстрі кінцевим бенефіціаром є Вікторія Дзюба, у компанії можуть бути "партнерські" зв’язки з "Гірничими машинами"/Corum Group Ахметова.

Нагадуємо:

У серпні 2018 року "Київенерго" передало в управління для комунального підприємства "Київтеплоенерго" київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Перед цим для "Київтеплоенерго" передали також тепломережі, котельні і районні теплостанції. Це було пов`язано із закінченням терміну дії договору між "Київенерго" та КМДА на управління енергооб`єктами комунальної власності.

У жовтні 2018 року "Київтеплоенерго", "Нафтогаз" і "Київенерго" підписали мирову угоду, за якою Київтеплоенерго" визнало себе правонаступником за борговими зобов'язаннями "Київенерго" перед "Нафтогазом" у розмірі майже 2,4 млрд грн.

У грудні 2018 року Кабмін погодив реструктуризацію боргу "Київтеплоенерго" перед "Нафтогазом".