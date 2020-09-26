Суд визнав "Київенерго" Ахметова банкрутом
Господарський суд Донецької області визнав банкрутом АТ "Київенерго", що належить олігарху Рінату Ахметову та почав ліквідаційну процедуру.
Про це повідомляє finbalance.
2 серпня суд включив у реєстр вимог кредиторів у т.ч. вимоги "Київгазу" (286,7 млн грн), "Нафтогазу" (162,4 млн грн), "Укртрансгазу" (674,8 млн грн), "Київводоканалу" (73 млн грн), ТОВ "Техпремпоставка" (1,1 млрд грн) тощо.
Ініціатором процедури банкрутства АТ "К.Енерго" - ПрАТ" є Науково-виробнича компанія "Гірничі машини".
Видання повідомляє, що у держреєстрі кінцевим бенефіціаром є Вікторія Дзюба, у компанії можуть бути "партнерські" зв’язки з "Гірничими машинами"/Corum Group Ахметова.
Нагадуємо:
У серпні 2018 року "Київенерго" передало в управління для комунального підприємства "Київтеплоенерго" київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.
Перед цим для "Київтеплоенерго" передали також тепломережі, котельні і районні теплостанції. Це було пов`язано із закінченням терміну дії договору між "Київенерго" та КМДА на управління енергооб`єктами комунальної власності.
У жовтні 2018 року "Київтеплоенерго", "Нафтогаз" і "Київенерго" підписали мирову угоду, за якою Київтеплоенерго" визнало себе правонаступником за борговими зобов'язаннями "Київенерго" перед "Нафтогазом" у розмірі майже 2,4 млрд грн.
У грудні 2018 року Кабмін погодив реструктуризацію боргу "Київтеплоенерго" перед "Нафтогазом".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua