Новини 24 вересня: Ахметов "відмиває" 2 мільярди доларів, Вітренко пояснює збитки "Нафтогазу", в Ужгороді запускають аеропорт
Про відмивання 2 мільярдів доларів Ахметовим. Один із найбільших банків світу - Barclays - займався переказами коштів олігарха Ріната Ахметова попри те, що мав занепокоєння щодо походження грошей. Компанії Ахметова у 2009-2016 роках були залучені у рух коштів на 2 млрд доларів.
Про збитки "Нафтогазу". Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що причинами 11,5 млрд грн збитку компанії за півроку є технологічна відсталість, критичні проблеми з якістю управління та політика.
Про довіру МВФ. Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".
Про "Роттердам+". Суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка відмовила екснардепу Чумаку у задоволенні скарги на постанову прокурора САП Пономаренка про закриття провадження щодо "Роттердам+".
Про аеропорт "Ужгород". Повноцінну роботу аеропорту "Ужгород" буде відновлено - підписано відповідну двосторонню міжурядову угоду.
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Бізнесмен Ігор Тинний: Фірташ не такий, як Коломойський. Він щось будував
Про олігархів-циніків та олігархів-творців, відповідальність Зеленського за урізання "зелених" тарифів, бізнес із сім'єю Льовочкіних, а також про те, хто "ганяє" Тинного і хоче його покарати. (рос)
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