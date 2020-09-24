Файли FinCEN: Barclays провів операції компаній Ахметова на 2 млрд доларів, хоча вважав їх підозрілими

Один із найбільших банків світу - Barclays - займався переказами коштів олігарха Ріната Ахметова попри те, що мав занепокоєння щодо походження грошей. Компанії Ахметова у 2009-2016 роках були залучені у рух коштів на 2 млрд доларів.

Про це свідчать файли FinCEN, йдеться у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).

Зазначається, що у жовтні 2014 року Barclays подав до FinCEN звіт про підозрілу активність (Suspicious Activity Reports, SAR), в якому йшлося про рух грошей до та з компаній Ахметова за останні 5 років.

При цьому, у звіті йшлося, що у вересні 1999 року звіт МВС України визначив Ахметова як лідера "організованого злочинного синдикату".

Підкреслюється, що журналісти ICIJ переглянули доповідь МВС за 2005 рік, яка висуває те саме твердження.

Водночас у компанії Ахметова System Capital Management заявили, що звіт МВС уже був публічно визнаний шахрайським. Також у компанії заперечили проблеми із законом.

Відповідно до розслідування ICIJ, банк Barclays у своєму звіті до FinCEN також зазначив, що у дипломатичному повідомленні США 2006 року "Партію регіонів" називали "притулком для мафіозі та олігархів".

Таким чином, банк мав занепокоєння, проте це не завадило йому переводити гроші для компаній олігарха.

"Ці занепокоєння не завадили банку переводити гроші для промислово-фінансових холдингових компаній Ахметова, які розросталися", - наголошують журналісти.

Крім цього, відповідно до файлів, у жовтні 2014 року у звіті швейцарська філія Barclays вказала про блокування рахунків компаній System Capital та System Family Management Ltd - тоді йшлося, що банк припиняє з ними відносини.

"Проте рахунки залишалися відкритими та активними. Блокування, як виявилось, не було заморожуванням. Це означало, що співробітники з питань відповідності вимогам повинні були підписувати транзакції", - підкреслюють розслідувачі.

Вже у лютому 2015 року Barclays New York вказав, що в умовах поточного економічного та політичного клімату в Україні та РФ занепокоєний тим, що кошти, перераховані компаніями Ахметова, "можуть містити незаконну виручку".

Проте це мало що змінило - у червні та липні 2015 року швейцарський рахунок System Family Management надіслав або отримав майже 9 мільйонів доларів США через банківські перекази.

І лише в липні 2015 року, відповідно до розслідування, компанії System Family Management, System Capital Management та Metinvest International SA потрапили під "фільтр відхилення платежів" Barclays.

Водночас в SCM Ахметова заявили, що "ні Ахметов, ні SCM ніколи не були звинувачені чи засуджені за злочин будь-якого виду будь-якими правоохоронними органами США, України чи будь-якої іншої юрисдикції".

У System Capital Management додали, що у листі від 11 травня 2015 року "Barclays повідомив SCM, що банк вирішив припинити всі відносини, пов’язані з українськими клієнтами", і не посилався на жодні питання, що стосуються банківської діяльності Ахметова або SCM.

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