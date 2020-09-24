Повноцінну роботу аеропорту "Ужгород" відновлять — Криклій
Повноцінну роботу аеропорту "Ужгород" буде відновлено - міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту і будівництва Словаччини Андрей Долежал підписали відповідну двосторонню міжурядову угоду.
Про це Криклій повідомив у Telegram.
"Повноцінну роботу аеропорту "Ужгород" буде відновлено. Щойно разом з моїм словацьким колегою - міністр транспорту і будівництва Словацької Республіки Андреєм Долежалом підписали відповідну двосторонню міжурядову угоду.
Нарешті після стількох місяців простою ми з’єднаємо Закарпаття авіаційним сполученням з іншими регіонами та із закордоном", - написав він.
Нагадаємо:
У серпні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що погодив із прем'єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем відновлення роботи аеропорту "Ужгород".
10 червня український уряд схвалив проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в аеропорту Ужгорода.
У середині липня повідомлялося, що Україна чекає від Словаччини завершення процедур для угоди про аеропорт "Ужгород".
Економічна правда
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