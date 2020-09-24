Вітренко назвав свою версію, чому "Нафтогаз" отримав 11,5 мільярдів збитків

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" заявив, що причинами 11,5 млрд грн збитку компанії за пів року є технологічна відсталість, критичні проблеми з якістю управління, нерозуміння та/або відсутність політичної волі щодо реформ, боротьби з корупцією та протистояння з Газпромом.

Про це він написав у Facebook.

"Приїхали? Нафтогаз знову став збитковим. Мінус 11,5 мільярдів грн за півроку. Нам ці цифри довго не показували, затримуючи публікацією звітності у порушення вимог законодавства. І це національна компанія, якій безкоштовно передали практично всі дозволи на видобуток газу, підземні сховища газу, нафтотранспортну систему тощо.

Замість того, щоб показувати прибутки, адекватні доходності на вкладений капітал (гроші українського народу), ця компанія стала збитковою. Не хочу зловтішатися з провалів своїх минулих колег, хоча і маю на це моральне право. Але і вдавати, що я це не помічаю або не переймаюсь, теж не хочу", - зазначив Вітренко.

"Найсумніше в цій історії є те, що Нафтогаз прикривається світовою кризою та коронавірусом. При цьому нам маніпулятивно розповідають про рекордні дивіденди, які були сплачені у 2020 році, забуваючи сказати, що вони були заплачені з грошей, які наша команда змусила Газпром заплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу ще в минулому році.

Це замість того, щоб чесно сказати про власну технологічну відсталість, про критичні проблеми з якістю управління, про нерозуміння та/або відсутність політичної волі щодо реформ, боротьби з корупцією та протистояння з Газпромом", - додав він.

За словами Вітренко, у звіті за 2019 рік "Нафтогаз" показував прибуток, "забуваючи" сказати, що без доходів від "Газпрому" були би збитки.

"І коли звітували за 1 квартал 2020 року, "забули" сказати, що через девальвацію гривні "газпромівські долари" на рахунках Нафтогазу збільшили свою вартість у гривнях, і без цих "курсових різниць" Нафтогаз був би збитковим.

Чому "забували" про це сказати? Бо Газпромом займався Вітренко та його команда, а його потрібно було звільнити. Таким чином заради власного піару керівництво Нафтогазу приховувало збитковість решти Нафтогазу за загальними прибутками, до яких вони мали опосередковане відношення. Тобто коли прибутки, то керівництво Нафтогазу молодці, а коли – збитки, то це провина коронавірусу?", - обурився Вітренко.

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Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.

Голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що збитки компанії пояснюються зниженням попиту та цін на енергоресурси, що вплинуло на всі сегменти НАК.

Економічна правда