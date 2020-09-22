Новини 22 вересня: 130 мільйонів банку "сім'ї" Януковича, казахський реформатор, вплив нової команди НБУ на курс гривні

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Журналісти-розслідувачі по всьому світу почали публікувати матеріали на основі витоку даних FinCEN про підозрілі операції на 2 трильйони доларів. Серед фігурантів – українські олігархи та колишній президент України.

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