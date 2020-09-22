Фонд держмайна хоче удвічі збільшити план надходжень від приватизації у 2021 році

Фонд держмайна обговорює із нардепами та Кабміном можливість збільшення плану приватизаційних надходжень у 2021 році у 2 рази - до 12 млрд грн.

Про це на прес-конференції в "Інтерфакс-Україна" заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

"План, який зараз поданий урядом до Верховної Ради по надходженнях від приватизації в 2021 році, встановлено на рівні 6 млрд грн.

Ми зараз спілкуємося з депутатами, з урядом і уточнюємо бюджетні показники наступного року, ми будемо пропонувати його збільшення до 12 млрд грн", - підкреслив Сенниченко.

За його словами, Фонд держмайна сформував список об'єктів для приватизації на 2021 рік, який, зокрема, містить в себе обленерго, завод "Більшовик" і Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГЗК).

Сенниченко додав, що надходження від приватизації становлять 2 млрд грн, а до кінця року очікуються на рівні 3 млрд грн.

Голова Фонду держмайна також заявив, що у 2020 році Фонд провів понад 1,4 тис аукціонів і підготував "інвестиційне меню" на наступний рік "на будь-який смак".

Нагадаємо:

У проєкті плану дій уряду на 2020 рік передбачається приватизація до кінця року АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", ПАТ "Одеський припортовий завод", ДП ​​"Завод "Електроважмаш", вугільної компанії "Краснолиманська" та ПрАТ "Президент-готель".

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