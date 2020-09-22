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В Україні запустили єдиний електронний квиток SmartTicket

Вівторок, 22 вересня 2020, 16:23

В Україні запущено в продаж єдиний електронний квиток SmartTicket для потягів далекого сполучення і міського транспорту в Києві.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Сьогодні ми запустили в промисловий варіант SmartTicket, коли кожен може придбати квиток на порталах e-transport.gov.ua і SmartTicket.gov.ua. Там ми поки що об'єднали єдиний електронний квиток КМДА та "Укрзалізниці".

Це перший маленький етап. До кінця року ми додамо ще кілька областей, міжнародні автоперевезення і авіаперевезення", - сказав міністр на брифінгу під час Infrastructure Digital Day у вівторок.

За його словами, нині вже досягнуто домовленості про співпрацю з авіакомпанією SkyUp.

Говорячи про пільги для певних категорій громадян на SmartTicket, глава "Галузевого центру цифровізації та кібербезпеки" Володимир Набоков повідомив, що наразі вони здійснюватимуться, як і раніше, хоча в цьому напрямі вже триває співпраця з Міністерством у справах ветеранів.

"У нас поки що немає єдиної бази пільговиків. Але ми працюємо над цим із заступником міністра у справах ветеранів", - сказав він.

За словами Набокова, вартість користування сервісом становитиме 6 коп.

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Укрзалізниця Криклій

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