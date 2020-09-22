Суд зобов'язав НБУ виплатити банку із "сім'ї" Януковича 130 мільйонів

Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу НБУ і залишив без змін рішення суду попередньої інстанції, яким задовольнили позов ТОВ "Промислова інноваційна компанія" до НБУ із стягненням з відповідача 128,9 млн грн "майнової шкоди".

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 8 вересня.

Зазначається, що справа розглядається у судах по другому колу.

Зокрема, 27 серпня 2019 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу НБУ і скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими було задоволено позов ТОВ "Промислова інноваційна компанія" (власник 71% акцій "Радикал Банку") та вирішено стягнути з НБУ на користь цієї фірми 128,9 млн грн відшкодування майнової шкоди.

На думку компанії-позивача, майнова шкода була завдана їй як акціонеру банку унаслідок позбавлення корпоративних прав через прийняття Нацбанком в 2015 році "неправомірного рішення" (на думку позивача) про віднесення "Радикал Банку" до категорії неплатоспроможних.

"Тоді суд касаційної інстанції відправив цю справу на новий розгляд у суд першої інстанції (Госпсуд м. Києва).

У ході судового процесу ТОВ "Промислова інноваційна компанія" зазначало, що постанова НБУ №452/БТ від 09.07.2015 про віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних була визнана протиправною та скасована судовими рішеннями (в т.ч. рішенням Вищого адмінсуду, яке Верховний Суд відмовився переглядати) в межах розгляду іншої справи - №826/24203/15 (за відповідним позовом ТОВ "Промислова інноваційна компанія" до Нацбанку)", - йдеться у повідомленні.

11.08.2020 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити клопотання НБУ про призначення експертизи (оцінки) у цій справі.

Своє клопотання НБУ мотивував законом про банки, який був прийнятий парламентом і підписаний президентом у травні (за наполяганням МВФ).

У НБУ наголошували, що відповідним законом встановлено особливий порядок відшкодування шкоди, заподіяної у разі скасування в судовому порядку рішення НБУ про виведення з ринку банків.

Цей аргумент НБУ суд визнав непереконливим.

Нагадаємо:

Госпсуд Києва 21 січня задовольнив позов ТОВ "Примислова інноваційна коммпанія" та постановив стягнути з НБУ 129,56 млн грн на користь позивача.

27 серпня 2019 року Верховний Суд схвалив касаційну скаргу Національного банку і фактично заблокував виплату 129 млн грн на користь власника "Радикал Банку".

Суд скасував рішення Госпсуду Києва від 4 березня 2019 року і Північного апеляційного госпсуду від 29 травня 2019 року, направивши справу на новий розгляд до Господарського суду Києва.

"Промислова інноваційна компанія сконцентрувала" 71% акцій Радикал Банку в червні 2015 року.

За даними журналістівYanukovychLeaks, "Радикал банк" був пов'язаний з колишнім президентом Януковичем.

Банк працював з 2010 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За даними НБУ, ключовими власниками банку були Максим Шпак та Анрі Веремійченко, яким належали 71% банку через "Промислову інноваційну компанію.

У 2010 році Радикал разом з іншим банком, який пов'язували з "сім'єю" Януковича — Укрбізнесбанком — був задіяний в сумнівних контрактах на суму понад 1,6 млрд грн.

Восени 2013 року Радикал почав обслуговувати співробітників "Танталіту" — компанії, у власності якої знаходилось "Межигір'я". Крім того, низка акціонерів і посадових осіб банку виявилися пов'язаними з групою межигірських фірм.

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