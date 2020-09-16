Новини 16 вересня: гроші за транзит газу, будівництво нового аеропорту, придбання Billa мережею Novus

Про гроші за транзит газу. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінює надходження від "Газпрому" за транзит російського газу через Україну в 2020 році в суму близько 2 млрд доларів.

Про будівництво нового аеропорту. У Дніпрі розпочали будівництво нового аеродромного комплексу, очікувана вартість проєкту становить 5,7 мільярда гривень.

Про придбання Billa мережею Novus. Компанія Consul Trade House UAB (єдиний учасник ТОВ "Новус Україна") та Rewe International AG досягли угоди про покупку 100% частки у статутному капіталі "Білла-Україна", яка володіє мережею супермаркетів під торговою маркою Billa на території України.

Про "Північний потік-2". За даними ЗМІ, німецький уряд на початку серпня пропонував США угоду на мільярд євро в обмін на зміну Вашингтоном своєї позиції щодо "Північного потоку – 2".

Про ліквідацію непотрібних довідок. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров думає про запуск окремого національного проєкту з ліквідації непотрібних довідок для отримання послуг.

Про валютну іпотеку. Верховна Рада ухвалила закон, який продовжує дію мораторію на відчуження майна за простроченими валютними кредитами, зокрема іпотечними.

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