"Качай або плати": у "Нафтогазі" розповіли скільки заплатить "Газпром" за 2020 рік

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ "Газпром" за транзит російського газу через Україну в 2020 році в суму близько 2 млрд. доларів.

Про це він повідомив в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової передає Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд", - сказав він у вівторок ввечері.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що закріплений в контракті принцип "качай або плати" в період економічної кризи є важливим для країни в частині отримання гарантованого доходу від надання транзитних послуг.

Нагадуємо:

За 8 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 34,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди, що на 42% менше, ніж за цей період минулого року (59,6 млрд куб. м).

Транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ВАТ "Газпром", укладена наприкінці 2019 року строком на пять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / добу) в 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.