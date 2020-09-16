Novus купує мережу супермакетів Billa

Компанія Consul Trade House UAB (єдиний учасник ТОВ "Новус Україна") та Rewe International AG досягли угоди про покупку 100% частки у статутному капіталі "Білла-Україна", яка володіє мережею супермаркетів під торговою маркою Billa на території України.

Про це повідомляє RAU з посиланням на прес-службу Novus.

Зазначається, що наразі триває фінальне схвалення угоди Антимонопольним комітетом.

У компанії пояснили, що Novus та Billa продовжать працювати у звичайному режимі, виконуючи раніше досягнуті договірні зобов'язання перед партнерами та контрагентами для стабільності ведення бізнесу. Про завершення угоди і подальші плани розвитку оголосять додатково, після отримання дозволів регуляторних органів.

Billa - австрійська мережа, яка входить в REWE Group та налічує 35 магазинів в Україні, розташованих у Києві, Київській області та місті Житомирі. Також це перший міжнародний ритейлер, який вийшов на український ринок.

У 2014 році магазини працювали у 16-ти містах 9-ти областей країни, але у 2017 році компанія вирішила піти з регіонів та сконцентруватись на розвитку в Києві та Київській області.

Novus входить в литовську групу BT Invest, яка інвестує і в інші сектори України під брендами Stolitsa Group, Retroville і EVT.

На українському ринку Novus працює з 2009 року. Наразі мережа об’єднує 46 магазинів. Загальна площа торгових комплексів становить понад 220 000 кв. м.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції і розвитку надав мережі Novus 100 мільйонів доларів для фінансування будівництва першого в Україні "зеленого" розподільчого центру, а також відкриття понад 30 нових магазинів.