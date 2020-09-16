У Дніпрі почали будувати новий аеропорт 

У Дніпрі розпочали будівництво нового аеродромного комплексу, очікувана вартість проєкту становить 5,7 мільярда гривень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, вже укладено договір, за яким стартують такі підготовчі роботи:

демонтаж трансформаторних підстанцій і системи дистанційного керування;

винесення кабелів зв’язку та електропостачання;

перемикання світлосигнального обладнання;

переміщення метеомайданчика тощо.

Також оголошено тендер на відбір генпідрядника будівництва аеродрому, а приватний інвестор "НС Дніпро" починає будувати новий пасажирський та VIP-термінали.

Криклій повідомляє , що для ефективності реалізації проєкт поділено на кілька частин і визначено підготовчі роботи окремим проєктом. Їх вартість складатиме близько 12 млн грн.

Очікується, що це дозволить виконати важливий обсяг робіт для підготовки інфраструктури та забезпечити безперервне функціонування летовища на час будівництва.

Економічна правда



