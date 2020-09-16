Шмигаль про проєкт держбюджету-2021: Є реалістичним до виконання

Законопроєкт про держбюджет-2021 - оптимальний і реалістичний до виконання документ, який максимально враховує потреби людей.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Цього тижня уряд вніс до ВР законопроєкт про держбюджет на 2021 рік. Це оптимальний, оптимізований документ, який максимально враховує потреби людей, і при цьому є реалістичним до виконання.

Наші пріорітети не змінились, вони чітко відображені в кошторисі - медицина, освіта, безпека і оборона, соціальний захист людей, будівництво доріг і підтримка бізнесу", - заявив Шмигаль.

За його словами, у бюджеті закладені безпрецедентні видатки на медицину - 156 млрд грн (на 27,5 млрд більше, ніж цього року), що дасть змогу у 2021 році на 30% підвищити зарплати лікарів та покращити якість медичних послуг.

Майже 20 млрд грн виділять на боротьбу з коронавірусом.

Також Шмигаль про "міф щодо непідйомного дефіциту бюджету".

"Під час пандемії майже кожна країна в світі збільшила дефіцити своїх бюджетів. Це було зроблено, щоб не підвищувати податки, і збільшити видатки на медицину та підтримати людей і бізнес. На наступний рік ми закладаємо 6% дефіциту, що на 1,5% менше ніж цього року.

Мінфін ретельно прорахував шляхи залучення фінансування для покриття такого рівня дефіциту", - додав він.

Крім цього, Шмигаль наголосив, що рішення про підвищення мінімальної зарплати до 6 тисяч з 1 січня 2021 та до 6,5 тисяч грн з 1 липня 2021 є виправданим - воно, за його словами, збільшить і пожвавить споживчий попит.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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Економічна правда