Новини 31 серпня: пенсії, Дельта Банк, ціни на електроенергію

Про пенсії. На підставі збільшення розміру мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року підвищиться розмір мінімальної пенсії для низки категорій.

Про Дельта Банк. Фонд гарантування на "голландському" аукціоні продав пул активів Дельта Банку, в який увійшли права вимоги за кредитами до юросіб та фізосіб на 20 млрд грн.

Про ціни на електроенергію. Ціна електроенергії на Ринку на добу наперед (РДН) в Об'єднаній енергосистемі України за серпень виросла на 8,5%.

Про законопроєкт про локалізацію. Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради ініціює консультації з урядом щодо законопроекту про локалізацію виробництва в державних закупівлях.

Про надра і компанію Ахметова. Компанія ТОВ "Нафтогазгеорозвідка", що належить DTEK OIL AND GAS B.V. Рината Ахметова перемогла у аукціоні на отримання спеціального дозвілу на користування надрами – Будищансько-Чутівської площі строком на 20 років за 650 мільйонів гривень.

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