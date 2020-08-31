Держава продала активи збанкрутілого Дельта Банку на 20 мільярдів із знижкою більше 99%

Фонд гарантування на "голландському" аукціоні продав пул активів Дельта Банку, в який увійшли права вимоги за кредитами до юросіб та фізосіб на 20 млрд грн.

Про це повідомляє finbalance.com

Серед відповідних боржників - у т.ч. "Херсонський суднобудівний завод", а також ТОВ "ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС", ТОВ "Український Бізнес-Франчайзинг", ТОВ "Мерчант Хауз" (останні три структури фігурували у провадженні Генпрокуратури щодо можливого виведення Дельта Банком за кордон 4,1 млрд грн рефінансування НБУ в 2014 році через пов`язані між собою українські компанії, окремі службові особи яких водночас були співробітниками Дельта Банку; власник фінустанови Микола Лагун публічно заперечував можливість таких зловживань).

Переможцем аукціону з пропозицією 46,1 млн грн стало ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс". У держреєстрі власником цієї структури значиться Олег Пекарський.

За даними ФГВФО, на початок 2020 року борг Дельта Банку перед Фондом становив майже 9 млрд грн, а перед НБУ - близько 5 млрд грн (по рефінансу).

ФГВФО заявляв, що ринкова вартість активів Дельта Банку була визначена незалежними оцінщиками на рівні 27,4 млрд грн, або 30% від суми, зазначеної "на папері" (94,27 млрд грн).

Нещодавно Нацполіція повідомила, що її слідчі повідомили підозру Миколі Лагуну в завданні збитків державі на 30 млн грн через ухилення від сплати податків.