Компанія Ахметова виграла аукціон на користування нафтогазовими надрами за 650 мільйонів

Компанія ТОВ "Нафтогазгеорозвідка", що належить DTEK OIL AND GAS B.V. Рината Ахметова перемогла у аукціоні на отримання спеціального дозвілу на користування надрами – Будищансько-Чутівської площі строком на 20 років за 650 мільйонів гривень.

Про це йдеться на майданчику Prozorro.

"Нафтогезгеорозвідка" отримала дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти та газу.

В описі лота вказано, що вартість геологічної інформації становить 6,89 млн грн (з ПДВ). Вартість пакета аукціонної документації - 72,55 тис. грн (з ПДВ).

Компанія Ахметова запропонувала на 500 тисяч гривень більше ніж "Укргазвидобування" (входить у групу "Нафтогазу"), окрім цього за спецдозволи змагалось ще 3 компанії:

ТОВ "Індепендент Енерджі Сервісез" (належить британській Юкрейн Індепендент Енерджі Лімітед), ТОВ Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед Вадима Новинського, а також ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" акції якого належать Ігорю Коломойському, Віталію Хомутинніку та Павлу Фуксу.

Будищансько-Чутівська площа нафтогазоносних надр розташована на території Чутівського та Полтавського районів Полтавської області.

Економічна правда