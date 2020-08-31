За серпень оптові ціни на електроенергію в Україні подорожчали на 8,5%

Ціна електроенергії на Ринку на добу наперед (РДН) в Об'єднаній енергосистемі України за серпень виросла на 8,5%.

Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на ДП "Оператор ринку".

Ціна електроенергії на РДН склала 1 298 грн./МВт*год. При цьому в Бурштинському енергоострові ціна за місяць знизилася на 1,5% до 1 658 грн./МВт*год.

Нагадуємо:

За перший квартал 2020 року середня ціна електроенергії на спотовому ринку України (територія Бурштинського енергоостріву) була найвищою у Європі.

Середня ціна для енергоострову у першому кварталі року становила 52,9 євро за МВт-год. Для всієї іншої частини України (Об'єднана енергетична система) ціна становила 46,9 євро — це третій показник у Європі.



На другому місці опинилась Греція із ціною 50,4 за МВт-год.

Cередня по ЄС становила 33,5 євро за МВт-год.