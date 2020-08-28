Новини 28 серпня: повторний локдаун, скасування рейсів МАУ, закриття справи "Роттердам+"

Про закриття справи "Роттердам+". Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".

Про повторний локдаун. Кабмін не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу, натомість покладатиметься на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.

Про нові послуги у "Дії". Мінцифри планує у жовтні 2020 року запустити низку нових послуг у додатку "Дія", серед них, зокрема, - цифровий ІПН (податковий номер), цифровий шерінг документів та цифрове свідоцтво про народження.

Про скасування рейсів МАУ. МАУ оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

Про євробонди. Україна збільшила на 328,79 млн доларів загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням 1 вересня 2020 року - J.P. Morgan виступив єдиним покупцем та лід-менеджером транзакції.

Ви хочете знати більше?

"Розумні" міста в Україні: навіщо їх створювати та чим може допомогти бізнес

Навіщо створювати "розумні" міста в Україні, хто повинен їх розвивати і що вже зроблено.