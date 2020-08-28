МАУ скасувала багато авіарейсів через заборону на в'їзд для іноземців

МАУ оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає avianews.com.

Іноземні громадяни до останнього часу становили близько 60% від усіх пасажирів авіакомпанії.

При цьому заборона на в'їзд іноземців торкнулася і внутрішніх рейсів, оскільки вони використовувалися для пересадки на міжнародні рейси, пояснили в авіакомпанії.

Так, з 14 вересня МАУ скасувала рейси з Києва в Запоріжжя, Мадрид, Барселону, Афіни (крім двох рейсів для вивозу пасажирів), Женеву, Делі, Берлін, Кишинів, з 20 вересня з Києва до Херсона.

Крім того, у другій половині вересня МАУ скоротить польотну програму з Києва в Одесу, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Дубай, Стамбул і Тель-Авів.

При цьому авіакомпанія допускає додаткові зміни графіка польотів на першу половину вересня у зв'язку з необхідністю роботи в нових умовах.

"Ми зараз повинні прийняти рішення про плани авіакомпанії на найближчі дні, не маючи ні достатньо часу, ні достатньо інформації. Ми, звичайно, будемо чекати публікацію тексту постанови Кабміну і приймати рішення про скасування рейсів, виходячи зі змісту документа. Ми розглядаємо кілька варіантів, в тому числі - радикальний", - заявив президент МАУ Євген Дихне.

В авіакомпанії уточнили, що пасажири скасованих рейсів можуть подати заявку на повернення коштів в повному обсязі, отримати ваучер з бонусом 25% для бронювання нових перельотів або безкоштовно перенести дату вильоту.

Нагадуємо:

Напередодні Кабінет міністрів заборонив в'їзд іноземцям в країну з 00:00 28 серпня 2020 року до 00:00 28 вересня 2020 року.

Економічна правда