Цифровий ІПН та шерінг документів: Федоров анонсував нові послуги у "Дії"

Мінцифри планує у жовтні 2020 року запустити низку нових послуг у додатку "Дія", серед них, зокрема, - цифровий ІПН (податковий номер), цифровий шерінг документів та цифрове свідоцтво про народження.

Про це повідомив у Telegram віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на порталі "Дія" з'являться такі послуги: оновлена реєстрація ТОВ онлайн, можливість почати та завершити будівництво онлайн, що належать до категорії СС1 (кафе, приватні будинки, малі споруди) та єМалятко онлайн.

А у додатку "Дія" запустять, зокрема цифровий шерінг документів.

"Це цифрова революція для держави. Ви зможете передавати копії документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження) натиснувши "ОК" на пуш повідомлення в Дії. Наприклад, коли банк вимагає паспорт для зняття копії відкриття рахунку онлайн, під час заселення в готель та в сотнях інших життєвих ситуацій", - написав Федоров.

Також з'явиться можливість розшарити технічний паспорт на авто іншій людині, і він відобразиться в Діі.

"Наприклад, ваша дружина зможе їздити на вашому автомобілі без фізичного технічного паспорта. Він буде у неї в додатку", - пояснив міністр.

Також він анонсував послугу отримання та сплату штрафів в Дії, а також - отримання інформації та сплата боргів.

Серед новацій Мінцифри - цифровий ІПН.

"Тепер цей папірець не буде потрібний. А за допомогою цифрового шерінгу документа його "копію" можна буде передавати державним органам та бізнесу за секунду", - запевнив Федоров.

Також у "Дії", за його словами, з'явиться цифрове свідоцтво про народження - фактично паспорт для дитини для 14 років.

"Цільова аудиторія - батьки 7 млн дітей. Використовується для поїздок, банків, нотаріусів, медичних та освітніх послуг та інших", - розповіли у Мінцифри.

Федоров додав, що цифровим зробим і статус внутрішньо переміщеної особи.

Економічна правда