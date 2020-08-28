Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій на 329 мільйонів доларів

Україна збільшила на 328,79 млн доларів США загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням 1 вересня 2020 року - J.P. Morgan виступив єдиним покупцем та лід-менеджером транзакції.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Україна збільшила на 328,79 млн доларів загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням 1 вересня 2020 року, загальна непогашена сума яких становила 1,36 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що залучені кошти будуть використані для завершення розрахунків за активною операцією з управління боргом, яка полягала в викупі на відкритому ринку державних деривативів (ВВП-варантів) у 2020 році.

"Ми раді, що протягом року з безпрецедентним рівнем невизначеності нам вдалось здійснити активну операцію з управління державним боргом, яка сприятиме зваженій борговій політиці України в майбутньому.

Ми продовжимо слідкувати за ринком і використовувати всі доступні інструменти для того, щоб досягти цілей, визначених в нашій Стратегії управління державним боргом", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо:

У серпні Україна оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму 3,2 мільярда доларів.

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За ВВП-варантами, випущеними державою у 2015-му році Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

Під час кризи 2015-го року Україні вдалося знизити вартість боргу і не оголосити дефолт.

Тодішня міністерка фінансів Наталія Яресько провела складні переговори з іноземними інвесторами, в результаті яких домовилася про так званий haircut ("стрижка") — скорочення суверенного і гарантованого державою боргу на 20% або 3,6 млрд дол.

Мінфін заявив, що така угода має потрійний ефект.

По-перше, для системи державних фінансів завдяки видовженню в часі боргових виплат вдалося вивільнити 15,3 млрд дол.

По-друге, державний борг вдалося знизити до 71% ВВП.

По-третє, потреба бюджету у фінансуванні у 2019-2025 роках стала нижчою — не перевищувала 10-12% ВВП.

Паралельно Україна випустила особливі цінні папери — інструменти відновлюваної вартості (VRI) або ВВП-варанти.

Дохідність варантів прив'язали до показника ВВП України. Виплати за VRI можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році.

Економічна правда