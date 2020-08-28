Коронавірус: Уряд не розглядає можливість повторного введення жорсткого локдауну

Кабмін не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу, натомість покладатиметься на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час онлайн зустрічі з учасниками Європейської Бізнес Асоціації, передає прес-служба ЄБА.

Шмигаль додав, що уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над напрацюванням довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над втіленням Програми стимулювання економіки та Плану дій уряду, які містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки України.

"Прем’єр-міністр висловив свою підтримку рішенню підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень та повідомив, що влада має плани й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати до 6000 грн та 6500 грн у 2021 році. Натомість бізнес вважає такий крок замаскованим збільшенням оподаткування та сподівається, що необґрунтовані рішення не матимуть місця у майбутньому", - додали у ЄБА.

"Стосовно заборони в’їзду іноземних громадян, пан Шмигаль запевнив, що окремі категорії іноземних громадян все ж матимуть можливість прибути до України, а саме ІТ-фахівці, технічні спеціалісти-наладчики пускового обладнання, іноземці, які мають дозволи на проживання в Україні, є членами міжнародних та гуманітарних місій, членами екіпажів.

Повний перелік винятків буде опублікований на сайті Кабінету Міністрів найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Адаптивний карантин в Україні було продовжено до 31 жовтня 2020 року

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення на місяць заборонити в’їзд іноземцям вже з опівночі 28 серпня.

Обмеження діятимуть до 28 вересня. Постанову оприлюднили на офіційному сайті.

Також розширено перелік тих, для кого робитимуть винятки, а саме пускатимуть в Україну тих, хто:

є родичами першої лінії;

мають дозвіл на роботу в Україні;

прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

прибувають в Україну з метою навчання;

проходять військову службу на території України;

постійно чи тимчасово проживають на території України;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;

є особами, які прибувають в Україні на запрошення Міністерства закордонних справ;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністріва оборони України;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України.

Стосовно громадян Білорусі раніше у четвер прем'єр-міністр Денис Шмигаль роз'яснював буквально наступне: ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це наших прикордонників. Окрім осіб, що потребують захисту, на територію України зможуть в’їхати також іноземці, які тут навчаються чи проходять військову службу, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні, які перебувають тут транзитом, дипломати та консули.

Економічна правда