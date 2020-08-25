Новини 25 серпня: банкрутство "Аркади", підвищення "мінімалки", кавуни

Про "Аркаду". Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Про "мінімалку". Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроєкт №3963 "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

Про електроенергію. За перший квартал 2020 року середня ціна електроенергії на спотовому ринку України (територія Бурштинського енергоостріву ) була найвищою у Європі.

Про кавуни. В Україні спостерігається зниження цін на баштанні культури, в сегменті кісточкових і ягідних культур деякі позиції показали зростання цін.

Про держгарантії. Верховна Рада підтримала за основу та відправила на підготовку до другого читання законопроєкт №3659 про портфельні держгарантії, на 2020 рік пропонується встановити ліміт таких гарантій в обсязі 5 млрд грн.

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Прокуратура проти американців: кому дістанеться стадіон "Чорноморець"

З 21-ї спроби Фонд гарантування вкладів продав одеський стадіон американській компанії Allrise Capital. Проте американцям так і не вдалося закрити угоду: стадіон двічі арештовували, а потім передали АРМА. Що відбувається?