"Ефект херсонської баржі" — за тиждень кавуни подешевшали майже на третину

В Україні спостерігається зниження цін на баштанні культури, в сегменті кісточкових і ягідних культур деякі позиції показали зростання цін.

Про це повідомила директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Звєрєва вказала, що за останній тиждень ціни на кавуни просіли майже на 30%.

"Одним з ключових чинників, які підтримали негативну цінову динаміку в сегменті кавунів на українському ринку, була перша в цьому сезоні велика поставка баштанних засобами річковий логістики, з основної зони виробництва - півдня - до основного центру споживання - до Києва. Як тільки обсяг був сформований і в закупівлях великих партій кавунів за короткий відрізок часу потреби не стало, ціни почали знижуватися", - пояснила Звєрєва.

У свою чергу, диня на минулому тижні подешевшала незначно - з 4,96 грн/кг до 4,13 грн/кг, зауважила вона.

Також експерт відзначає насамперед подальше підвищення цін на лохину.

"Скорочення пропозиції лохини в умовах активного попиту - основна причина зростання ціни на дану ягоду в Україні на сьогодні", - говорить директор з розвитку УПОА.

За словами Звєрєвої, в той же час садівники, які зараз реалізують лохину пізніх сортів, отримали можливість знову підвищити ціни на свою продукцію.

В результаті даних цінових коригувань лохина на українському ринку в середині минулого тижня пропонувалася до продажу за 150-220 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Крім того, як зауважила фахівець, триває зростання цін на малину - на минулому тижні українські господарства реалізовували цю ягоду за ціною в діапазоні 65,26-110,15 грн/кг, а ожина, навпаки, знизилася в ціні - в середньому до 50, 12 грн/кг, хоча пропозиція продукції вже скоротилося до мінімуму.

Директор з розвитку УПОА відзначає в сегменті суниці садової зростання пропозиції ягоди ремонтантних сортів, чому супроводжує зниження цін.

Під кінець минулого тижня суниця садова в Україні подешевшала до 55,07-65,26 грн/кг.

Також, за словами директора з розвитку асоціації, у фруктовому сегменті, на минулому тижні стабільним був лише ринок сливи, яка, як і раніше, пропонувалася по 11,01-17,07 грн/кг.

На ринку абрикоса відзначалося зниження мінімальних меж цінового діапазону до 12,12 грн/кг, хоча ціни на якісну продукцію все ще досягали 40,20 грн/кг.

Діапазон цін у сегменті персика кілька звузився. В цілому персик подешевшав, і ціни не перевищували 30,02 грн/кг.

Проте мінімальний їх рівень дещо піднявся до 20,10 грн/кг через скорочення пропозиції продукції низької якості, зазначила фахівець.



