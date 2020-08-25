В Україні найдорожча біржова ціна на електроенергію — звіт Єврокомісії

За перший квартал 2020 року середня ціна електроенергії на спотовому ринку України (територія Бурштинського енергоостріву ) була найвищою у Європі.

Про це йдеться у квартальному звіті Єврокомісії щодо ринків електроенергії.

Середня ціна для енергоострову у першому кварталі року становила 52,9 євро за МВт-год. Для всієї іншої частини України (Об'єднана енергетична система) ціна становила 46,9 євро — це третій показник у Європі.



На другому місці опинилась Греція із ціною 50,4 за МВт-год.

Cередня по ЄС становила 33,5 євро за МВт-год.

Найдешевші ціни на електроенергію з базовим навантаженням спостерігалися в Північному регіоні, де свою роль відіграли великі запаси енергії гідростанцій, зростаюча вітрогенерація і тепла зимова погода. Найнижча ціна була у Норвегії (15 євро/мегаватт-год) та Швеції (17 євро)

Ринки у східній та південній частинах континенту (Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Греція) з відносно високою часткою виробництва, яке споживає вуглець, або з більшою залежністю від імпорту опинилися з іншого боку цінового спектру.

Серед країн ЄС найвищі ціни у першому кварталі року також були на Мальті (45 євро) та Болгарії (42 євро).

Порівняно з четвертим кварталом 2019 року, середньоквартальний показник цін знизився на 24% на фоні слабкого попиту та збільшення генерації вітру.

У щорічному порівнянні на всіх ринках спостерігалося зниження цін з відносно високих рівнів у 1 кварталі 2019 року. Найбільше зниження відбулося в Норвегії (-68%), Швеції (-64%), Данії та Фінляндії (обидва -50%)